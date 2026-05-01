В Британии жителей 1200 домов эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

В британском городе Плимут на строительной площадке в районе Саутвей обнаружили немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны – в пятницу специалисты планируют уничтожить снаряд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Из-за опасности операции власти установили 400-метровую зону отчуждения. Жители более 1200 домов были эвакуированы.

Полковник Ник Хэнди, старший офицер по взрывотехническим работам, пояснил, что бомбу было невозможно просто вывезти, поскольку ее детонаторы не удалось полностью оценить.

Бригады насыпали большое количество песка вокруг бомбы, чтобы минимизировать большую часть ущерба для прилегающей территории.

"Многие люди говорят: ну, она лежала в земле 80 лет, в чем проблема? Простая причина в том, что именно детонаторы заставляют ее взорваться", – пояснил он журналистам.

Людям, проживающим внутри ограждения, было приказано покинуть свои дома, а полиция и Королевский флот предупредили, что никто не должен возвращаться в зону запрета по любой причине, пока операция не будет завершена.

На днях в Германии 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны.

Недавно недалеко от Варшавы во время строительных работ нашли около сотни старых снарядов.