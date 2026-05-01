В Литве произошла авария на железной дороге, нарушившая движение поездов

В Литве в Кедайняйском районе на станции Гуджюнай с железнодорожных путей сошло несколько вагонов, перевозивших щебень, в результате чего было нарушено железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai (LTG), информирует "Европейская правда".

Из-за аварии нарушено движение поездов на маршрутах Вильнюс–Клайпеда–Вильнюс, Вильнюс–Шяуляй–Вильнюс, Каунас–Шяуляй–Каунас и Вильнюс–Рига–Валга.

Для перевозки пассажиров заказывают автобусы, также временно приостановлена продажа билетов.

Сейчас предварительно прогнозируется, что движение по первому пути может быть восстановлено около 17:00.

Тем временем второй железнодорожный путь сильно поврежден, этому участку потребуется капитальный ремонт.

До открытия первого пути авария повлияет на движение 18 пассажирских поездов – или примерно на 3 тысячи пассажиров.

Пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия направлены все бригады LTG, будет начато расследование для установления обстоятельств происшествия.

