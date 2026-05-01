В Литве произошла авария на железной дороге, нарушившая движение поездов
В Литве в Кедайняйском районе на станции Гуджюнай с железнодорожных путей сошло несколько вагонов, перевозивших щебень, в результате чего было нарушено железнодорожное сообщение.
Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai (LTG), информирует "Европейская правда".
Из-за аварии нарушено движение поездов на маршрутах Вильнюс–Клайпеда–Вильнюс, Вильнюс–Шяуляй–Вильнюс, Каунас–Шяуляй–Каунас и Вильнюс–Рига–Валга.
Для перевозки пассажиров заказывают автобусы, также временно приостановлена продажа билетов.
Сейчас предварительно прогнозируется, что движение по первому пути может быть восстановлено около 17:00.
Тем временем второй железнодорожный путь сильно поврежден, этому участку потребуется капитальный ремонт.
До открытия первого пути авария повлияет на движение 18 пассажирских поездов – или примерно на 3 тысячи пассажиров.
Пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия направлены все бригады LTG, будет начато расследование для установления обстоятельств происшествия.
Недавно недалеко от Копенгагена произошла железнодорожная авария с участием двух пассажирских поездов, пострадали около двух десятков человек.
Перед тем в Словакии сошел с рельсов пассажирский поезд, который столкнулся с фурой на железнодорожном переезде.