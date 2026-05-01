У Навроцкого объявили о начале процесса разработки новой конституции Польши

Пресс-секретарь польского президента Кароля Навроцкого Рафал Лешкевич сообщил, что 3 мая президент назначит членов совета, которые будут работать над новой конституцией Польши.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал Polsat News.

В состав совета войдут делегаты парламентских фракций, эксперты и представители различных мировоззрений. Проект новой конституции должен быть представлен до конца срока полномочий Кароля Навроцкого, который заканчивается в 2030 году.

"Президент сформирует совет по вопросам новой конституции в Королевском замке в день празднования конституции 3 мая. Мы начинаем процесс формирования совета по вопросам новой конституции", – рассказал пресс-секретарь Навроцкого.

В четверг приглашения к работе в совете были отправлены представителям фракций и депутатских групп.

"Мы также привлечем группу экспертов, и этот совет будет работать над проектом новой конституции", – добавил Лешкевич.

О намерении разработать новую конституцию Кароль Навроцкий заявил в первом выступлении после присяги в августе. Тогда глава кабинета президента сообщил, что новая конституция должна усилить роль президента.

В середине апреля Навроцкий выразил свою поддержку введению в Польше президентской системы. "Я сторонник президентской системы, но не настаиваю на этом", – сказал президент.

СМИ сообщали, что Навроцкий хочет изменить в польской конституции практически каждый раздел.