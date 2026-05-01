В Нидерландах уже второй день пытаются потушить пожары на полигонах

Пожарная служба Нидерландов не смогла локализовать лесные пожары, вспыхнувшие в нескольких местах, в частности на военных полигонах; к тушению привлекли помощь из Германии и Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

В тушении пожаров участвуют не менее тридцати французских и немецких пожарных автомобилей с экипажами.

Пожар на военном полигоне 'т-Харде в Гелдерланде, который вспыхнул в среду, еще не удалось локализовать. К операции по ликвидации последствий привлекли четыре взвода пожарной бригады из сотни человек.

В то же время пожары бушуют на полигонах вблизи Ассена, Верта и Ойрсхота. В последнем случае правоохранители предполагают, что пожар мог возникнуть во время операции военного вертолета. Вблизи города выгорело примерно 65 гектаров леса.

На военном полигоне в Верте пламя охватило площадь примерно 500 тысяч квадратных метров и сожгло 70 гектаров леса. Из-за пожара пришлось эвакуировать аэропорт Кемпен, а также центр для просителей убежища в Буделе.

Накануне стало известно по меньшей мере о пяти очагах лесных пожаров в Нидерландах, несколько из них – на территории военных полигонов Министерства обороны.

О новых случаях пожаров сообщили на следующий день после того, как огонь охватил военный полигон в 'т-Харде.