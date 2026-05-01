CNN: в результате иранских ударов повреждено большинство баз США на Ближнем Востоке

В результате ответных ударов Ирана на Ближнем Востоке были повреждены как минимум 16 военных баз США, а с учетом стоимости восстановления утраченного расходы США на войну примерно вдвое превышают заявленные в Пентагоне.

Об этом сообщает CNN на основе проведенного расследования, пишет "Европейская правда".

По выводам журналистов, по меньшей мере 16 баз американских военных на Ближнем Востоке – то есть большинство из имеющихся в регионе – получили "беспрецедентные" повреждения в результате иранских ударов. На некоторых разрушения настолько масштабны, что они в настоящее время непригодны для пребывания.

Сильно пострадал крупный хаб "Кэмп Бюринг" на территории Кувейта. По данным CNN, теперь база стоит "почти пустая", поскольку ее инфраструктура сильно повреждена после серии иранских ударов.

Среди прочего, утрачен ряд самого дорогостоящего оборудования – крупных военных самолетов, дорогостоящего оборудования для спутниковой связи, радиолокационных систем, необходимых для работы ПВО.

Один из анонимных собеседников отметил, что именно радары являются "самым дорогим и наиболее ограниченным ресурсом" сил США в регионе.

Одной из причин высокоточных и болезненных ударов по объектам США, вероятно, является то, что Иран в 2024 году, по данным FT, тайно приобрел китайский спутник, который теперь поставляет снимки очень высокого качества.

По данным трех собеседников, объявленная Пентагоном цифра расходов на войну – 25 млрд долларов – не включает стоимость восстановления американских баз после всего нанесенного ущерба. По словам одного из них, более реалистичная цифра – 40–50 млрд долларов.

Накануне опрос общественного мнения Reuters/Ipsos показал, что рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа на фоне войны в Иране упал до самого низкого уровня за весь его нынешний срок – до 34%.

По данным СМИ, разведывательные службы США изучают потенциальные реакции со стороны Ирана на то, что американский президент Дональд Трамп объявит о своей односторонней победе в войне, стремясь завершить конфликт.