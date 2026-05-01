В итальянском городе хозяевам собак грозит штраф за неубранную мочу животных

Владельцев собак в одном из итальянских портовых городов обяжут убирать мочу своих любимцев в общественных местах, иначе им грозят штрафы до 500 евро.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Мэр итальянского города Ливорно Лука Сальветти ввел такое правило после жалоб жителей на запах собачьей мочи, особенно в парках и на детских площадках.

Отныне владельцы собак должны иметь при себе бутылки с водой и пульверизаторы для очистки тротуаров, скамеек, а также колес припаркованных автомобилей и скутеров.

Также любимцам запрещено мочиться у входных дверей и окон, а особенно у входов в магазины, офисы и дома.

"Общественные пространства являются общей собственностью, которую необходимо защищать для обеспечения приличия, гигиены и комфорта городской жизни", – заявил совет города.

В декабре президент Польши Кароль Навроцкий ветировал так называемый "закон о цепях", который имел целью полностью запретить держать собак на цепях.

Это решение Навроцкого резко раскритиковал польский премьер Дональд Туск.

В феврале в Литве председатель парламентского Комитета охраны окружающей среды Линас Йонаускас обратился к министру охраны окружающей среды Кястутису Журомскасу с предложением инициировать поправки, которыми запретят держать собак на привязи.