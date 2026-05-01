В администрации Трампа спорят с Конгрессом по поводу срока завершения войны с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа не согласна с конгрессменами, которые указывают на то, что срок ведения войны против Ирана без одобрения Конгресса истекает в пятницу, 1 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Axios.

Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, администрация США после 60 дней ведения военных действий должна либо прекратить операции, либо вынести этот вопрос на голосование обеих палат Конгресса.

Поскольку первые удары США по Ирану были нанесены 28 февраля, этот срок должен истечь 1 мая.

Однако министр обороны Пит Хагсет выступил против такой интерпретации, подчеркнув, что между Вашингтоном и Тегераном уже несколько недель длится перемирие. Такие заявления главы Пентагона встретили сопротивление со стороны законодателей от обеих партий.

"Прекращение огня означает, что бомбы не падают. Это не означает, что нет военных действий. Если мы используем американские войска для блокирования всего, что входит в Иран и выходит из него, это все равно враждебность", – заявил сенатор-демократ Тим Кейн.

В то же время некоторые республиканцы убеждены, что администрация будет придерживаться своей интерпретации и официально уведомит об этом Конгресс.

"Я думаю, что администрация пришлет нам какое-то официальное сообщение, в котором будет сказано: "Вот, по нашему мнению, мы находимся в рамках Закона о военных полномочиях. Или мы хотим еще 30 дней, или мы не считаем, что нам нужно дополнительное время из-за того, что происходит", – сказал сенатор-республиканец Джош Хоули.

На прошлой неделе республиканцы в Сенате США в пятый раз помешали принять резолюцию о военных полномочиях, которая должна была ограничить возможности американского президента Дональда Трампа применять дальнейшие военные действия против Ирана без разрешения Конгресса.

Новый опрос общественного мнения показал, что 61% американцев считают ошибочным решение администрации США начать военную операцию против Ирана, что соответствует уровню неодобрения войн в Ираке и Вьетнаме.

Между тем сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что военный удар США по Ирану в ближайшее время является вполне реальным.