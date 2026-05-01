Трамп объявил о повышении пошлин на автомобили из ЕС вопреки торговому соглашению

Президент США Дональд Трамп объявил, что повысит пошлины на автомобили из Европейского Союза до 25% вопреки торговому соглашению, заключенному прошлым летом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в своей сети Truth Social.

Свое решение американский президент аргументировал тем, что ЕС якобы не соблюдает заключенное соглашение.

По его словам, пошлины начнут действовать на следующей неделе.

"Я рад сообщить, что, учитывая то, что Европейский Союз не соблюдает наше торговое соглашение, о котором мы полностью договорились, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского Союза на легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлина будет повышена до 25%", – написал Трамп.

"Совершенно ясно и согласовано, что если они будут производить автомобили и грузовики на заводах в США, то пошлин не будет", – добавил он.

Предыдущая тарифная ставка, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%.

Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Европарламент 26 марта принял два предложения относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США.

Евродепутаты высказались за усиление пункта о "предохранителе", который позволит приостановить все или часть преференций, если США установят дополнительные тарифы, превышающие согласованный порог в 15%, или какие-либо новые пошлины на европейские товары.

Также Европарламент добавил положение о том, что новые тарифы начнут действовать только при условии, что США будут соблюдать свои обязательства.

Ратификация соглашения в Европейском парламенте была отложена дважды – в январе в знак протеста против требований Дональда Трампа передать ему контроль над Гренландией, а также в феврале на фоне новых объявлений о пошлинах. Тогда президент США пообещал повысить общие тарифы для всех стран до 15%.