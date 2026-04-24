Мерц озвучив умови пом’якшення санкцій для Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Ірану поступове пом’якшення санкцій за умови, що режим готовий укласти "комплексну угоду".

Про це він заявив після неформального саміту ЄС на Кірпі, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

За словами Мерца, умови для цього – постійне відкриття Ормузької протоки, припинення ядерної програми Ірану, а також – безпека Ізраїлю.

"Зараз має бути укладена швидка, чітка угода про вільне судноплавство в Ормузькій протоці. Нам потрібно остаточно припинити іранську ядерну програму. І по-третє, Ізраїль більше не повинен перебувати під загрозою. Але ми ще не дійшли до цього", – сказав він.

Також у Мерца запитали, чи підтримують його колеги пропозиції пом’якшити санкції.

"Це дуже залежить від того, як завершаться переговори. Пом’якшення санкцій могло б стати частиною процесу, у якому ми беремо участь таким чином", – відповів німецький канцлер.

За його словами, ніхто не заперечував проти цього.

"Це частина того внеску, який ми можемо зробити для просування цього процесу і, сподіваємося, досягнення тривалого перемир’я", – додав Мерц.

ЗМІ писали, що військове командування США готує плани нових ударів по силах Ірану в районі Ормузької протоки, якщо поточна пауза у бойових діях завершиться без будь-яких домовленостей.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.