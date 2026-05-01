США ввели санкции против банковских сетей Ирана

1 мая Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против теневых банковских сетей Ирана, осуществляющих многомиллионные операции в иностранной валюте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве финансов США.

Ведомство внесло в санкционный список три иранских обменных пункта и связанные с ними подставные компании. По данным Минфина США, эти компании ежегодно обеспечивают проведение банковских операций в иностранной валюте на сумму в миллиарды долларов.

Поскольку Иран преимущественно рассчитывается за продажу нефти в китайских юанях, эти обменные пункты играют ключевую роль в конвертации нефтяных доходов в валюты, которые легче использовать иранским вооруженным силам, а также их партнерам и союзникам.

Кроме того, теневые банковские сети Ирана включают иностранные подставные компании, которые используют свои коммерческие банковские счета для проведения операций в различных валютах на миллиарды долларов. Таким образом, эти компании действуют в интересах юридических лиц, подпадающих под санкции, включая Центральный банк Ирана, Национальную иранскую нефтяную компанию (NIOC), а также военные и силовые органы страны.

На этой неделе США также ввели санкции против 35 юридических и физических лиц за их роль в функционировании теневой банковской системы Ирана.

Напомним, 21 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились усилить санкции против Ирана в ответ на введенные Тегераном ограничения на судоходство в Ормузском проливе.

На днях канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Ирану постепенное смягчение санкций при условии, что режим готов заключить "комплексное соглашение".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила предложение ослабить санкции против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива.