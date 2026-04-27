Єврокомісія відкинула пропозицію Мерца щодо пом'якшення санкцій проти Ірану

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не вважає наразі доречним знімати санкції з Ірану в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Про це вона сказала під час візиту в Берлін, передає Euractiv, пише "Європейська правда".

Така заява фон дер Ляєн пролунала після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Ірану поступове пом’якшення санкцій за умови, що режим готовий укласти "комплексну угоду".

"Ще зарано скасовувати санкції проти Ірану в обмін на відкриття Ормузької протоки", – вважає президентка Єврокомісії.

На її думку, скасування санкцій було б передчасним.

"Є причина, чому санкції накладені на Іран, [а саме] їхня поведінка щодо власного населення. Іранський режим вбив цього року щонайменше 17 тисяч молодих людей. Саме придушення прав людини, а зокрема прав жінок в Ірані й стало причиною введення санкцій", – наголосила вона.

Фон дер Ляєн додала, що скасування санкцій буде вимагати "кардинальних змін в Ірані".

Як повідомляли ЗМІ, Іран висунув США нову мирну пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки та продовження припинення вогню. При цьому Тегеран пропонує відкласти ядерні переговори на пізніший термін.

Нагадаємо, на минулих вихідних американський президент Дональд Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Трамп заявив, що Іран може зателефонувати до Сполучених Штатів, щоб домовитися щодо завершення війни.