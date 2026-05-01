В Норвегии предупредили о высоком риске лесных пожаров

В Норвегии сохраняется повышенная опасность возникновения лесных и травяных пожаров, особенно на юге страны.

Об этом сообщило Управление гражданской защиты и планирования на случай чрезвычайных ситуаций (DSB), пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 1 мая стал напряженным днем для пожарных служб: в разных регионах страны одновременно возникло несколько возгораний.

По данным DSB, для их тушения привлекались вертолеты, которые в общей сложности работали на семи различных пожарах.

DSB предупредило о высоком риске возникновения пожаров травы и вереска в выходные в регионах Вестланд, Рогаланд, Агдер и Восточной Норвегии.

Особую опасность представляет сильный ветер, который может способствовать быстрому распространению огня.

Поэтому для оперативного реагирования в выходные DSB разместило пожарные вертолеты в нескольких точках страны.

Накануне стало известно о по меньшей мере пяти очагах лесных пожаров в Нидерландах, несколько из них – на территории военных полигонов Министерства обороны.

О новых случаях пожаров сообщили на следующий день после того, как огонь охватил военный полигон в 'т-Харде.

1 мая стало известно, что пожарная служба Нидерландов не смогла локализовать лесные пожары, которые вспыхнули в нескольких разных местах, в частности на военных полигонах; к тушению привлекли помощь из Германии и Франции.