СМИ: в Германии рассматривают Штайнмайера на роль переговорщика по миру от ЕС

В Германии якобы планируют обсудить кандидатуру действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика от ЕС в переговорном процессе по российско-украинской войне.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в правящей коалиции, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, в правящей коалиции Германии рассматривают Штайнмайера как потенциального кандидата на роль переговорщика от Евросоюза в переговорном процессе по российско-украинской войне, и планируют обсудить между собой этот вопрос.

Срок Штайнмайера на посту президента подходит к концу – его преемника будут избирать 30 января 2027 года.

Аргументация за этим заключается в том, что экс-канцлер Шрёдер – которого на роль переговорщика от ЕС предложил глава Кремля – "не похоже, что сам справится с такой большой задачей, но "переговорный дуэт" в составе Шредера и Штайнмайера может быть интересной идеей".

В материале не уточняется, насколько широкую поддержку имеет идея о двух посредниках-переговорщиках, или прежде всего речь идет о кандидатуре Штайнмайера.

Как известно, Штайнмайер уже участвовал как посредник в переговорном процессе, который происходил до начала полномасштабной войны.

Одновременно СМИ узнали от источников в правительстве, что Берлин не воспринимает предложение Путина о Шрёдере как переговорщике, и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

В рядах СДПГ прозвучали отдельные голоса за то, чтобы серьезно рассмотреть предложение Кремля, если это даст шанс на приближение мира; в то же время часть представителей партии отреагировали критически.

82-летний Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и годами подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.

После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля. Среди последнего, в январе 2026 года экс-канцлер выступил за восстановление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на ее агрессию против Украины.

На этом фоне в СДПГ несколько раз поднимали вопрос об исключении Шрёдера, но неудачно.