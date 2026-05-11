Кос: Україна може наступного тижня отримати перші кошти з 90 млрд від ЄС

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Європейський Союз може виділити перший транш у рамках кредиту від ЄС на загальну суму 90 млрд євро.

Про це вона сказала перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня, пише "Європейська правда".

Під час спілкування з журналістами перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Кос попросили прокоментувати перебіг виділення коштів Україні в межах кредитної програми ЄС на загальну суму 90 млрд євро.

"Я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо виплатити перші кошти", – відповіла вона.

Нещодавно писали, що близько 30 млрд євро, призначених на підтримку українського війська у 2026 році у рамках кредиту від ЄС на загальну суму 90 млрд євро, витратять на дрони (двома великими траншами), боєприпаси, ракети, у тому числі далекобійні, а також системи протиповітряної оборони.

Загалом, нагадаємо, кредит ЄС передбачає витратити 60 млрд з 90 млрд євро на підтримку української армії, причому ця сума буде поділена порівну на два роки – по 30 млрд на 2026 та 2027 роки.

Перший графік продукції, яка буде закуповуватися у 2026 році, як вже повідомлялося, становитиме близько 6 млрд євро (якщо точніше, сума складатиме 5,9 млрд) та буде витрачений на безпілотники, що вироблятимуться в Україні.