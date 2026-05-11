Кос: Украина может на следующей неделе получить первые средства из 90 млрд от ЕС

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Европейский Союз может выделить первый транш в рамках кредита от ЕС на общую сумму 90 млрд евро.

Об этом она сказала перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая, пишет "Европейская правда".

Во время общения с журналистами перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам Кос попросили прокомментировать ход выделения средств Украине в рамках кредитной программы ЕС на общую сумму 90 млрд евро.

"Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем выплатить первые средства", – ответила она.

Недавно писали, что около 30 млрд евро, предназначенных на поддержку украинской армии в 2026 году в рамках кредита от ЕС на общую сумму 90 млрд евро, потратят на дроны (двумя крупными траншами), боеприпасы, ракеты, в том числе дальнобойные, а также системы противовоздушной обороны.

В целом, напомним, кредит ЕС предусматривает потратить 60 млрд из 90 млрд евро на поддержку украинской армии, причем эта сумма будет поделена поровну на два года – по 30 млрд на 2026 и 2027 годы.

Первый график продукции, которая будет закупаться в 2026 году, как уже сообщалось, составит около 6 млрд евро (если точнее, сумма составит 5,9 млрд) и будет потрачен на беспилотники, которые будут производиться в Украине.