Президент Латвии высказался о кандидате на пост министра обороны

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что сейчас, возможно, настал подходящий момент для назначения профессионала на пост министра обороны, поскольку в нынешней ситуации договориться о политическом кандидате было бы очень сложно.

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий прозвучал на фоне того, как премьер-министр Эвика Силиня предложила кандидатуру полковника армии Райвиса Мелниса на пост министра обороны после отставки Андриса Спрудса.

Ринкевичс отметил, что Министерство обороны должно как можно скорее получить новое руководство, однако выдвижение партийных кандидатов вызвало бы слишком длительные политические дискуссии.

Полковника Мелниса президент лично не знает, однако планирует встретиться с ним после его возвращения в Латвию.

Ринкевичс обратил внимание на то, что в демократических странах существует гражданский контроль над армией, поэтому, став министром, Мелнису придется оставить службу в вооруженных силах.

Первой и главной задачей нового министра обороны, по словам президента, должно стать повышение гибкости отрасли.

Он также подчеркнул, что оборонные технологии развиваются очень быстро, и то, что подходило полгода назад, сегодня уже не работает.

Отвечая на вопрос о будущем коалиции, президент заявил, что не стоит делать поспешных выводов. По его словам, сначала нужно дать политическим интригам несколько дней на то, чтобы утихнуть, позволить партиям "выпустить пар", и тогда станет понятнее, существует ли коалиция дальше или нет.

Как известно, 10 мая Андрис Спрудс объявил, что уходит с поста министра обороны.

Это решение он принял после ряда инцидентов с дронами, нарушавшими латвийское воздушное пространство. Спрудс ранее говорил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку, если так решит Сейм.

