СМИ: Польша подала в Суд ЕС жалобу на соглашение Евросоюза со странами Южной Америки

Польша подала жалобу в Суд ЕС по соглашению между Европейским Союзом и странами Южной Америки (МЕРКОСУР), оспаривая законность решений Совета ЕС и Европейской комиссии о его одобрении.

Об этом RMF24 сообщил польский дипломат в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

По данным дипломата, к жалобе было добавлено ходатайство о применении временных мер – приостановлении временного применения соглашения.

Кроме основной жалобы, Польша присоединилась к запросу Европейского парламента по проверке соответствия соглашения законодательству ЕС.

Как отмечается, Польша настаивает, что соглашение было разделено на политическую и торговую части с нарушением процедур, и считает, что ключевые решения должны приниматься Советом ЕС, а не Еврокомиссией.

Напомним, 1 мая началось временное применение торгового соглашения Европейского Союза с группой южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Соглашение способствует европейскому экспорту автомобилей, вина и сыра, одновременно облегчая ввоз в Европу южноамериканской говядины, птицы, сахара, риса, меда и сои.

Из-за подписания этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Слишком свободная торговля: какие последствия для Украины будет иметь аграрный спор между странами ЕС.