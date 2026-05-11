Литва считает, что размещение войск США "на передовой" усилит НАТО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что если США передислоцируют часть своего военного контингента из Германии в страны, граничащие с Россией и Беларусью – это усилит сдерживающий потенциал НАТО.

Об этом он заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что для Литвы важно, чтобы американские войска оставались развернутыми в Европе.

"Что касается развертывания, то они должны быть размещены там, где их присутствие создает наибольшую добавленную стоимость. Развертывание на передовой было бы наиболее эффективным для целей сдерживания", – сказал он.

Литовский министр повторил, что его страна готова принять дополнительные войска союзников.

"Мы готовы. Но нам также нужно разделять эту общую цель – сохранение американцев в Европе", – добавил он.

В этот же день министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что страна готова принять на своей территории большее количество американских военных.

По сообщениям СМИ, вывод войск США, анонсированный Вашингтоном, будет касаться прежде всего американской механизированной бригады, дислоцирующейся в Фильзеке в Баварии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна ведет переговоры с США о сохранении и расширении американского контингента в Польше.

