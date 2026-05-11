Сибига: Украина хочет открыть новую страницу в отношениях с Грузией

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что хотя между Украиной и Грузией остаются "чувствительные" вопросы, Киев стремится открыть "новую страницу" в отношениях с Тбилиси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава МИД Украины сказал в комментарии грузинскому медиа Euroscope.

Сибига отметил, что намерен встретиться со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Молдове 14-15 мая. В эти даты в Кишиневе состоится заседание Совета министров Совета Европы.

По его словам, встреча в Ереване президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе была "исторической".

"Мы открыты к этому конструктивному диалогу. В Молдове в ближайшее время у меня состоится встреча с моей коллегой из Грузии. Таким образом мы стремимся должным образом наладить дипломатический курс наших двусторонних отношений", – сказал Сибига.

Напомним, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване впервые встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Кобахидзе и ряд других лиц из правящей партии Грузии в 2024 году оказались под 10-летними санкциями Украины.

Кобахидзе после разговора с Зеленским отметил, что, несмотря на существующие сложности, между двумя странами сохраняется "очень долгая история дружбы", и грузинская сторона готова сделать все для нормализации отношений между государствами.

