Лидер латвийской партии "Прогрессивные", входящей в правительственную коалицию, усомнился в способности премьер-министра Эвики Силини ответственно руководить правительством на фоне ситуации, сложившейся вокруг отставки бывшего министра обороны из-за инцидента с дронами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Delfi.

В воскресенье, 10 мая, вечером незадолго до пресс-конференции бывшего министра обороны Андриса Спрудса Эвика Силиня написала в соцсетях, что министр обороны утратил ее доверие и должен уйти в отставку.

Также премьер заявила, что намерена доверить руководство Министерством обороны профессиональному военному, полковнику Райвису Мелнису.

Таким образом Силиня опередила заявление самого Спрудса об отставке, что с имиджевой точки зрения было бы для экс-министра, работавшего в правительстве по квоте "Прогрессивных", выгоднее. Во-вторых, "Прогрессивные" фактически теряют пост министра обороны как таковой, что, как подчеркнул лидер партии Андрис Шуваевс, является нарушением коалиционных договоренностей.

Пока что "Прогрессивные" остаются в коалиции, но в среду, 13 мая, они пригласили на заседание фракции премьер-министра Эвику Силиню, чтобы лично обсудить ситуацию, сообщил Шуваевс.

Одновременно он заявил, что на данный момент "Прогрессивные" не видят, что Силиня способна, учитывая события последних дней, ответственно руководить правительством. По его словам, необходимо выслушать объяснения премьер-министра относительно принятых решений и коммуникации внутри коалиции.

Шуваевс вновь раскритиковал действия премьер-министра в связи с требованием об отставке министра обороны Андриса Спрудса. По словам Шуваевса, "Прогрессивные" заранее не были проинформированы о возможном решении и узнали о нем лишь незадолго до публичного заявления.

На вопрос, существует ли еще коалиция, учитывая такие острые разногласия между партиями, лидер "Прогрессивных" ответил: "Формально – да".

10 мая Андрис Спрудс объявил, что уходит с поста министра обороны.

Это решение он принял после ряда инцидентов с дронами, нарушавшими латвийское воздушное пространство. В частности, последний такой инцидент произошел 7 ноября. Глава МИД Украины пояснил, что украинские дроны отклоняются от своей траектории в результате действия российских средств РЭБ.

