Украина не получит первый транш по займу ЕС на 90 млрд евро раньше июня

Первые выплаты по кредиту Европейского Союза на общую сумму 90 млрд евро Украина начнет получать не раньше июня 2026 года.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников.

Первый транш 90-миллиардного кредита ЕС Украина получит в июне 2026 года.

Таким образом, информация источников "ЕвроПравды" опровергает заявление европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос, сделанное 11 мая, о том, что первый транш из 90 млрд евро от ЕС будет выплачен на следующей неделе.

Первые выплаты по кредиту ЕС на 90 млрд евро для Украины – 5,9 млрд евро военной поддержки и 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи на поддержку украинского бюджета – поступят на счета Украины не раньше начала июня 2026 года, сообщили знакомые с внутренними подготовительными процессами источники "ЕвроПравды".

Следующий транш по механизму Ukraine Facility в обьеме 2,8 млрд евро, который Украина получит в обмен на законопроекты, принятые в апреле 2026 года, также будет выплачен как можно скорее в первых числах июня, заверили собеседники нашего издания.

Сейчас три документа, которые необходимы для начала предоставления Украине кредитных средств из 90 млрд евро, все еще находятся в процессе согласования с украинской стороной.

Речь идет о Кредитном соглашении на всю сумму в 90 млрд евро, которое сейчас обсуждается с Украиной и потребует подписания обеими сторонами, дополнении к кредитному соглашению в рамках инструмента Ukraine Facility и Меморандуме о взаимопонимании по макрофинансовой помощи, определяющем условия одной из частей пакета (по данным источников "ЕвроПравды", находится на финальной стадии согласования и должен быть окончательно подписан на следующей неделе).

Ранее "Европейская правда" узнала, что именно хотят купить для армии Украины в 2026 году из 90 млрд евро от ЕС.

Первый график военной продукции, которая будет закупаться в 2026 году, составит 5,9 млрд евро и будет потрачен на беспилотники, которые будут производиться в Украине.

Также сообщалось, что 12 мая главы оборонных ведомств Евросоюза проведут рабочий обед, посвященный военной поддержке Украины.