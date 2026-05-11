Сибига заявил коллегам из ЕС о необходимости увеличить роль Европы в мирных усилиях

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, во время которого предложил усилить роль Европы в мирных усилиях.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Сибига, среди прочего, проинформировал коллег о развитии ситуации на поле боя, привел примеры изменения динамики в пользу Украины и отметил, что Украина держит позиции и благодаря стратегической кампании дальнобойных ударов возвращает войну туда, откуда она пришла, – на российскую территорию.

Обращаясь к партнерам, Сибига очертил три ключевых направления. Первое – пришло время усилить роль Европы в мирных усилиях.

"Для этого Европа должна говорить единым голосом. Не вместо трека Соединенных Штатов, который остается мейнстримным, а как его дополнение", – отметили в МИД.

Министр также призвал усилить давление на Россию, в частности ввести запрет на въезд для российских комбатантов, усилить санкции против энергетики и теневого зернового флота.

Перед началом встречи Сибига заявил, что Украина выступает против идеи выдвинуть кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией от ЕС.

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас ранее заявила, что Шредер, который фактически является лоббистом российских государственных компаний, не может быть назначен переговорщиком от Европейского Союза по завершению российско-украинской войны.

Как сообщала "Европейская правда", официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере как переговорщике с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.