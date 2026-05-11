Президент Финляндии: Европа еще не определила, кто должен вести переговоры с Россией

Европейские лидеры, планирующие наладить диалог с Россией, еще не определили, кто именно должен установить контакт.

Об этом в интервью изданию Corriere della Sera заявил финский президент Александр Стубб, пишет "Европейская правда".

Стубб отметил, что европейским правительствам пора наладить диалог с Москвой, но когда это произойдет, он не знает.

"Если американская политика в отношении России и Украины не соответствует интересам Европы, как мне кажется, то мы должны вмешаться напрямую. Да, пришло время начать переговоры с Россией", – сказал Стубб.

"Мы обсуждали с европейскими лидерами, кто наладит контакт, но пока не знаем", – добавил он.

Финский лидер назвал крайне важным, чтобы все было скоординировано между странами E5 (Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей) и североевропейскими и балтийскими странами. "Будет ли это специальный посланник или группа лидеров – посмотрим", – добавил он.

Напомним, лидер РФ Владимир Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не принимает предложение Путина относительно Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

Во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза на Кипре 27-28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен предъявить Москве.