41 депутат Лейбористской партии призывает Стармера уйти в отставку

Уже 41 депутат Лейбористской партии призывает премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку с должности партийного лидера.

Об этом свидетельствует анализ Sky News, сообщает "Европейская правда".

Кэтрин Маккиннелл, член парламента от округа Ньюкасл-Север, стала последней, кто выступила с таким призывом. "Стало понятно, что пришло время для нового лидера, который приведет нас к финишу этого срока, и к следующему", – написала она в соцсетях.

Об этом стало известно после того, как депутат от Лейбористской партии Кэтрин Уэст отказалась от попытки немедленно оспорить лидерство Стармера в партии, но призвала его уйти в отставку до сентября.

Кэтрин Уэст подтвердила, что собирает подписи депутатов от Лейбористской партии, чтобы призвать Стармера установить сроки выборов нового партийного лидера в сентябре.

Она отметила, что сегодняшняя речь премьер-министра была "хорошей, но не превосходит результатов прошлого четверга", имея в виду прошедшие местные выборы.

Для инициирования механизма смены партийного лидера нужно, чтобы 81 депутат от Лейбористской партии публично поддержал призыв Кэтрин Уэст.

Стармер в понедельник заверил, что будет бороться за лидерство после провальных выборов. Он настоял, что постоянная смена лидеров при предыдущем правительстве консерваторов "стоила стране огромных затрат".

На местных выборах 7 мая Лейбористская партия потеряла более 1460 мест в английских советах. Зато партия Reform UK существенно усилила позиции.

Стармер заявил, что партия "допустила ненужные ошибки", но пообещал остаться в должности.