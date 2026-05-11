Каллас прогнозує відкриття всіх перемовних кластерів для України "до літа"
Усі шість перемовних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті до літа.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, по завершенню засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня.
Усі кластери для України можуть бути відкриті до літа, переконана головна дипломатка ЄС.
"Міністри обговорили вступ України. Україна досягла значного прогресу в реформах у найскладніших обставинах. Зараз є новий імпульс, і ми повинні використати його, щоб просунути шлях України до ЄС. Це означає відкриття всіх переговорних кластерів до літа", – заявила Каллас.
Вона наголосила, що "вступ України до ЄС – це не благодійність, а інвестиція в нашу власну безпеку", а також – чітке повідомлення від ЄС Путіну, що "європейське майбутнє України для нас важливіше, ніж її знищення для Росії".
У той самий час, варто зауважити, що для держав Європи літо традиційно розпочинається не 1 червня, як в Україні, а 22 червня, у день літнього сонцестояння.
Кореспондентка "ЄвроПравди" звернулася до Каї Каллас з уточнюючим питанням, яке саме літо – українське чи європейське – вона мала на увазі.
"Щодо літа, власне, вранці ми мали ту саму дискусію (з головами МЗС ЄС). Мова йшла про те, що щось має статися "до літа", і я сказала: це ж залишилося два тижні! Але насправді, очевидно, європейське літо може розпочатися і в серпні. Тож подивимося", – жартівливо відповіла головна дипломатка ЄС.
Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос спрогнозувала 11 травня, що перший перемовний кластер для України у перемовинах про вступ до ЄС може бути відкрито під час головування Кіпру у ЄС (до 30 червня), а інші пʼять – у липні 2026 року.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до розблокування переговорних кластерів для вступу України слід перейти вже в травні.
Тим часом майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр очікує від України кроків щодо угорської меншини, перш ніж погодиться на розблокування вступу до ЄС.
