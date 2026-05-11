Каллас прогнозирует открытие всех переговорных кластеров для Украины "до лета"

Все шесть переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз могут быть открыты до лета.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая.



"Министры обсудили вступление Украины. Украина достигла значительного прогресса в реформах в самых сложных обстоятельствах. Сейчас есть новый импульс, и мы должны использовать его, чтобы продвинуть путь Украины в ЕС. Это означает открытие всех переговорных кластеров до лета", – заявила Каллас.



Она подчеркнула, что "вступление Украины в ЕС – это не благотворительность, а инвестиция в нашу собственную безопасность", а также – четкое сообщение от ЕС Путину, что "европейское будущее Украины для нас важнее, чем ее уничтожение для России".



В то же время, стоит отметить, что для государств Европы лето традиционно начинается не 1 июня, как в Украине, а 22 июня, в день летнего солнцестояния.



Корреспондент "ЕвроПравды" обратилась к Кае Каллас с уточняющим вопросом, какое именно лето – украинское или европейское – она имела в виду.



"Что касается лета, собственно, утром у нас была та же дискуссия (с главами МИД ЕС). Речь шла о том, что что-то должно произойти "до лета", и я сказала: это же осталось две недели! Но на самом деле, очевидно, европейское лето может начаться и в августе. Так что посмотрим", – шутливо ответила главный дипломат ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос спрогнозировала 11 мая, что первый переговорный кластер для Украины в переговорах о вступлении в ЕС может быть открыт во время председательства Кипра в ЕС (до 30 июня), а остальные пять – в июле 2026 года.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к разблокированию переговорных кластеров для вступления Украины следует перейти уже в мае.



Тем временем будущий премьер Венгрии Петер Мадяр ожидает от Украины шагов относительно венгерского меньшинства, прежде чем согласится на разблокирование вступления в ЕС.



