Посол Украины: "посредник Шредер" может случайно сесть не за тот стол

Украинский посол в Берлине Алексей Макеев объяснил, почему Украина отвергает предложение российского лидера Владимира Путина назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником от ЕС в мирных переговорах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью журналу Spiegel.

Макеев пояснил, что тот, кто годами представлял российские интересы в Германии, не имеет "ни моральной, ни политической легитимности, чтобы сегодня выступать посредником".

"Нам не нужны посредники. Нам нужны союзники", – заявил посол Украины Алексей Макеев.

Дипломат, который в настоящее время сопровождает министра обороны Германии Бориса Писториуса во время его визита в Киев, добавил, что кандидатура Шредера должна быть отклонена, "чтобы он в итоге случайно не сел за неправильный стол".

Напомним, лидер РФ Владимир Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина относительно Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

Во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза на Кипре 27-28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен предъявить Москве.