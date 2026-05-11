Двух итальянцев поместили на карантин после авиарейса, где была больная хантавирусом

В Италии двух молодых людей поместили на 45-дневный карантин после путешествия авиарейсом, на борту которого побывала больная хантавирусом.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В Италии на карантине оказался 24-летний юноша из Торре дель Греко в регионе Кампания. О нем поступило предупреждение от органов здравоохранения Нидерландов в связи с тем, что он был одним из пассажиров рейса KLM из Йоханнесбурга в Амстердам, на борту которого побывала больная хантавирусом.

Кроме него, на карантин поместили 25-летнего итальянца из Вилла Сан Джованни в Калабрии – он также прилетел тем же рейсом. Когда итальянские органы впервые связались с ним по этому вопросу, выяснилось, что молодой человек по собственной инициативе начал самоизоляцию, как только узнал о ситуации из новостей.

Оба итальянца не имеют симптомов. Карантин продлится в течение 45 дней.

Во Франции установили 22 человек-пассажиров авиарейсов, которые потенциально могли заразиться в результате контакта с больным хантавирусом.

Ранее сообщили, что болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius француженки - симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе.