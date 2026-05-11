Зеленский: Украина и Германия работают над шестью проектами совместного производства оружия

Развитие шести проектов в сфере совместного производства оружия, подписание Drone Deal, поддержка ПВО и энергетики стали ключевыми темами встречи президента Владимира Зеленского с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сообщил во время встречи в Киеве, передает "Укринформ".

По его словам, с самого начала полномасштабной войны Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28,6 миллиарда евро.

"Я очень рад, что мы начали работать над совместным производством между нашими странами. Думаю, что это реальный шаг вперед, сильный шаг. Мы уже можем рассчитывать на шесть проектов. Но я думаю, это лишь начало наших взаимоотношений в военной технике", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что важной темой для обсуждения является подписание с Германией Drone Deal сроком на 10 лет.

Отдельно Зеленский поблагодарил за подписанное во время его визита в Германию в прошлом месяце соглашение о поддержке украинской ПВО. "Я не буду вдаваться в подробности. Пусть это будет сюрпризом для россиян. Но я очень благодарен за такую поддержку", – сказал глава государства об этом документе.

Президент также отметил весомый вклад Германии в поддержку украинской энергетики.

Напомним, министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.

Также Федоров, комментируя актуальность поставок Украине крылатых ракет Taurus, отметил, что Киев всегда открыт для получения большего количества средств поражения, хотя и сейчас уже имеет собственные ракеты аналогичной дальности.

Писториус прибыл в Киев в понедельник для переговоров о расширении сотрудничества в сфере оборонной промышленности с Украиной.