Чому Данія шукає нового премʼєра і чи є тут ризики для України

Данія, що традиційно вважалася взірцем скандинавської політичної стабільності, перебуває у зоні турбулентності.

У п’ятницю 8 травня проукраїнська прем’єрка Данії Метте Фредеріксен офіційно визнала, що сформувати уряд під її керівництвом наразі неможливо. Вона заявила, що готова відмовитися від цієї посади.

Тепер сформувати новий уряд під своїм керівництвом спробує Троельс Лунд Поульсен – лідер Ліберальної партії, міністр оборони в уряді Фредеріксен.

Про те, чому Данію охопила політична криза і чи призведе вона до зміни курсу Копенгагена щодо України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої. Далі – стислий її виклад.

Причиною нинішньої кризи є надзвичайна подрібненість данського парламенту. За підсумками березневих виборів до Фолькетингу потрапило аж 12 партій – і це не враховуючи представників Гренландії і Фарерських островів.

Позачергові вибори у березні Метте Фредеріксен вирішила оголосити, аби скористатися зростанням своєї популярності на тлі протистояння з Дональдом Трампом.

У результаті виборів ані ліві партії ("червоний блок"), ані праві ("синій блок") не отримали більшості у 179-місному данському Фолькетингу.

Саме тому вирішальною є позиція центриста, лідера партії "Помірковані" Ларса Льокке Расмуссена, чия партія має 14 депутатів.

Саме позиція Расмуссена призвела до того, що естафета у формуванні уряду перейшла від Фредеріксен до лідера лібералів.

У п’ятницю 8 травня він скинув "бомбу" – оголосив, що відкликає підтримку Фредеріксен.

Отже, естафету проведення переговорів перейняв Троельс Лунд Поульсен.

В Україні він відомий як один із ключових прихильників військової підтримки Києва. Саме за його керівництва Міністерством оборони запрацювала унікальна "данська модель", за якою партнери почали фінансувати виробництво української зброї. Також Україна почала отримувати від Данії літаки F-16.

Поульсен неодноразово відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення.

Тож у разі його успіху ми матимемо іншого проукраїнського прем’єра Данії.

Та чи зможе він очолити уряд – залишається під питанням.

Поульсен відверто визнає, що ситуація складна.

Тож новий мандат Поульсена зовсім не є для нього перепусткою у крісло прем’єра. Але дозволяє провести "розвідку боєм" і зрозуміти, чи можливі якісь міжпартійні конфігурації.

Лідер Ліберальної партії вже оголосив, що збирається говорити з усіма 12 політичними силами.

Поульсен підкреслив, що основою для нового уряду є згода щодо економічних реформ. Адже "у час, позначений невизначеністю, кардинальними змінами та тиском на Європу як зі сходу, так і з заходу, це є абсолютно необхідним".

Та все ж навіщо Ларс Льокке Расмуссен ініціював передачу мандата Поульсену? Адже перспективи "синього блоку" не виглядають оптимістичними.

Все тому, що його справжня мета – коаліція широкого центру. Така, як зараз.

Тож не виключено, що він дає шанс Поульсену провалитися, аби врешті реалізувати свій сценарій. Тоді Метте Фредеріксен може стати вже прем’єркою не лівого, а центристського уряду.

У нових виборах не зацікавлена жодна з провідних партій.

Тож Данія поки перебуває у стані "керованого очікування".

Уряд Метте Фредеріксен продовжує працювати як тимчасовий. І ця ситуація може тривати ще досить довго – доки не буде знайдено формулу більшості.

