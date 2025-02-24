Міністр оборони Данії: європейські країни зацікавлені в оборонних розробках України

Українські оборонні компанії можуть вже незабаром відкривати виробництво в країнах ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час спеціальної зустрічі у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука, зробив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Данський міністр заявив про необхідність збільшувати інвестиції у виробництво зброї в Україні, адже в української оборонної галузі – великий потенціал.

"Потрібно вкладати напряму, щоб надати українцям можливість самим дбати про свою безпеку. А для цього збільшувати та прискорювати закупівлі", – зазначив міністр.

Поульсен звертає увагу, що Данія фінансувала розробку Україною дронів та ракет.

"А в майбутньому деякі компанії в Україні можуть розгортати виробництво в Європі, можливо, в Данії, щоб і ми мали таке озброєння",– пояснює він.

За його словами у данських компаній є інтерес до співпраці з українським збройним сектором, а також "є інтерес до результатів роботи українських оборонної галузі".

Як відомо, "данська модель" виникла з меморандуму, який Україна та Данія підписали у червні 2024 року. Данія тоді стала першою країною, яка схвалила закупівлю озброєння та техніки в українських виробників.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наразі його країна працює над різними заходами за аналогією з "данською моделлю" – прямою підтримкою оборонного сектора України.