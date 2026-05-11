Почему Дания ищет нового премьера и есть ли здесь риски для Украины

Дания, которая традиционно считалась образцом скандинавской политической стабильности, находится в зоне турбулентности.

В пятницу, 8 мая, проукраинский премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально признала, что сформировать правительство под ее руководством в настоящее время невозможно. Она заявила, что готова отказаться от этой должности.

Теперь сформировать новое правительство под своим руководством попытается Троельс Лунд Поульсен – лидер Либеральной партии, министр обороны в правительстве Фредериксен.

О том, почему Данию охватил политический кризис и приведет ли он к изменению курса Копенгагена в отношении Украины, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой.

Причиной нынешнего кризиса является чрезвычайная раздробленность датского парламента. По итогам мартовских выборов в Фолькетинг попало целых 12 партий – и это не считая представителей Гренландии и Фарерских островов.

Внеочередные выборы в марте Метте Фредериксен решила объявить, чтобы воспользоваться ростом своей популярности на фоне противостояния с Дональдом Трампом.

По итогам выборов ни левые партии ("красный блок"), ни правые ("синий блок") не получили большинства в 179-местном датском Фолькетинге.

Именно поэтому решающую роль играет позиция центриста, лидера партии "Умеренные" Ларса Лёкке Расмуссена, у которого в парламенте 14 депутатов.

Именно позиция Расмуссена привела к тому, что эстафета по формированию правительства перешла от Фредериксен к лидеру либералов.

В пятницу, 8 мая, он бросил "бомбу" – объявил, что отзывает поддержку Фредериксен.

Таким образом, эстафету ведения переговоров перенял Троельс Лунд Поульсен.

В Украине он известен как один из ключевых сторонников военной поддержки Киева. Именно под его руководством в Министерстве обороны заработала уникальная "датская модель", по которой партнеры начали финансировать производство украинского оружия. Также Украина начала получать от Дании самолеты F-16.

Поульсен неоднократно посещал Украину во время полномасштабного вторжения.

Поэтому в случае его успеха у нас появится еще один проукраинский премьер-министр Дании.

Но сможет ли он возглавить правительство – остается под вопросом.

Поульсен откровенно признает, что ситуация сложная.

Поэтому новый мандат Поульсена вовсе не является для него пропуском в кресло премьера. Но позволяет провести "разведку боем" и понять, возможны ли какие-либо межпартийные конфигурации.

Лидер Либеральной партии уже объявил, что собирается говорить со всеми 12 политическими силами.

Поульсен подчеркнул, что основой для нового правительства является согласие по экономическим реформам. Ведь "в период, отмеченный неопределенностью, кардинальными изменениями и давлением на Европу как с востока, так и с запада, это абсолютно необходимо".

Но все же зачем Ларс Лёкке Расмуссен инициировал передачу мандата Поульсену? Ведь перспективы "голубого блока" не выглядят оптимистичными.

Все потому, что его истинная цель – коалиция широкого центра. Такая, как сейчас.

Поэтому не исключено, что он дает Поульсену шанс провалиться, чтобы в итоге реализовать свой сценарий. Тогда Метте Фредериксен может стать премьер-министром уже не левого, а центристского правительства.

В новых выборах не заинтересована ни одна из ведущих партий.

Поэтому Дания пока находится в состоянии "управляемого ожидания".

Правительство Метте Фредериксен продолжает работать в качестве временного. И эта ситуация может длиться еще довольно долго – пока не будет найдена формула большинства.

