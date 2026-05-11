ЕС одобрил санкции против израильских поселенцев после смены власти в Венгрии

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник официально одобрили санкции против израильских поселенцев в связи с нападениями на палестинцев на Западном берегу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети Х.

Это произошло после того, как в Венгрии сменилось правительство и она отказалась от многомесячного вето.

"Министры иностранных дел ЕС только что дали зеленый свет на введение санкций против израильских поселенцев за насилие в отношении палестинцев", – написала главный дипломат ЕС Кая Каллас после завершения заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе.

"Они также согласовали новые санкции против ведущих деятелей ХАМАС. Пришло время выйти из тупика и перейти к действиям. Экстремизм и насилие имеют свои последствия", – добавила Каллас.

Санкции направлены против лиц, причастных к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу, однако несколько стран-членов уже настаивают на принятии более жестких мер.

Дипломаты ЕС ожидали, что санкции наконец будут утверждены после смены правительства в Венгрии и того, как новый премьер-министр Петер Мадьяр дал понять, что не будет препятствовать широко поддержанным пакетам санкций, в отличие от своего предшественника Виктора Орбана.

Каллас также рассказала, что в новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".