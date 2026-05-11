В Італії здивовані відставкою міністра оборони Латвії після інциденту з дронами

Відставка міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, яка відбулася після влучання двох безпілотників, що залетіли з території РФ, у резервуари нафтобази, викликала нерозуміння у міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

Про це Крозетто написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Крозетто стверджував, що причиною інциденту з дронами стали труднощі Європи з тим, щоб "наздогнати" стрімкий розвиток технологій безпілотників.

"Дорогий Андрісе, мені дуже шкода, що ти прийняв таке рішення… ніби це твоя провина, що системи, обрані, сертифіковані та затверджені фахівцями з оборони й виготовлені сторонніми компаніями, не змогли їх (дрони) перехопити", – написав Крозетто.

Він додав, що йдеться про спробу "наздогнати" технології, які зараз змінюються щотижня, народжуючись на полі бою.

"Це є складним завданням навіть для тих, хто, як ви, витрачає на оборону 5%. Якщо ти пішов у відставку, на мою думку, ця атака мала подвійний успіх і завдала подвійної шкоди Латвії", – зазначив Крозетто.

Нагадаємо, 10 травня Андріс Спрудс оголосив, що йде з посади міністра оборони.

Це рішення він ухвалив після низки інцидентів з дронами, які порушували латвійський повітряний простір. Зокрема, останній такий інцидент відбувся 7 листопада, коли дрони влучили у резервуари нафтобази.

Глава МЗС України пояснив, що українські дрони відхиляються від своєї траєкторії внаслідок дії російських засобів РЕБ.

