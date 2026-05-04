У Швеції заарештували капітана підсанкційного судна, яке може входити до "тіньового флоту"

Швеція заарештувала капітана підсанкційного судна, який, імовірно, має зв’язки з Росією, за підозрою у використанні підроблених документів та порушенні законодавства про мореплавну придатність.

Про це повідомив у понеділок, 4 травня, шведський прокурор Адрієн Комб'єр-Хогг, пише "Європейська правда".

Йдеться про капітана підсанкційного судна Jin Hui, яке шведська берегова охорона затримала у неділю, 3 травня.

За даними шведського прокурора, капітан судна з китайським громадянством був заарештований за підозрою у використанні підроблених документів та порушенні законодавства про мореплавну придатність.

Його допит призначений на 4 травня.

6 березня Швеція зупинила і затримала у водах Балтійського моря судно Caffa за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог. Російського капітана судна у підсумку взяли під арешт.

29 квітня шведська поліція заарештувала судно Caffa.