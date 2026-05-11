Швеция отпустила из страны экипаж задержанного судна, находящегося под санкциями Украины

Швеция разрешила покинуть страну экипажу задержанного еще в марте подсанкционного судна Caffa, включая капитана, который некоторое время находился под арестом.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

После решения прокурора Швеция позволила покинуть страну экипажу задержанного судна Caffa, их отправят домой вечером в понедельник, сообщили в полиции. Экипаж сопровождают пограничники. Все члены экипажа – граждане стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Швецию покинет в том числе российский капитан судна, которого брали под арест.

Caffa и в дальнейшем будет оставаться под арестом в порту города Треллеборг до завершения расследования.

Напомним, Швеция остановила и задержала Caffa в водах Балтийского моря 6 марта по подозрениям в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. 29 апреля судно арестовали.

По данным украинской стороны, судно было причастно к перевозкам краденого зерна с оккупированных территорий.

В мае береговая охрана Швеции задержала подсанкционное судно Jin Hui. Капитана-гражданина Китая арестовали по подозрению в использовании поддельных документов и нарушении законодательства о мореходной годности.