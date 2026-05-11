Зеленский: Украина ожидает первые транши из 90 млрд евро от ЕС в июне

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает первые транши из 90 млрд евро поддержки от ЕС в июне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в вечернем обращении в понедельник.

"В июне же мы ожидаем первые транши из европейского пакета поддержки для Украины – 90 миллиардов евро на два года. Именно в июне средства должны заработать на украинскую устойчивость", – сказал глава государства.

Чиновники, добавил он, сейчас активно работают с Еврокомиссией, чтобы это не затягивалось.

"Наша внутренняя устойчивость, сильная внешнеполитическая работа – это основа нашей защиты, основа нашей обороны", – добавил Зеленский.

Ранее источники "Европейской правды" сообщили, что первые выплаты по кредиту Европейского Союза на общую сумму 90 млрд евро Украина начнет получать не раньше июня 2026 года.

Таким образом, информация источников "ЕвроПравды" опровергает заявление европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос, сделанное 11 мая, о том, что первый транш из 90 млрд евро кредита ЕС может быть выплачен на следующей неделе.

Ранее "Европейская правда" узнала, что именно хотят купить для армии Украины в 2026 году на 90 млрд евро от ЕС.