Кандидат на министра обороны Латвии обещает внедрять опыт Украины по беспилотникам

Предложенный премьером Латвии на должность министра обороны полковник Райвис Мелнис отметил, что в случае назначения на эту должность планирует активно внедрять в способности латвийской армии опыт Украины в беспилотных технологиях и противодействия вражеским дронам.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит LSM.

Мелнис отметил, что "понимает, какие вызовы ждут" его в случае назначения на должность министра обороны.

Он сказал, что видит перед собой задачу сделать оборонный сектор более эффективным, гибким, и адаптировать опыт российско-украинской войны – "чтобы интегрировать новейшие технологии в выполнение наших задач по обороне страны как можно быстрее".

"Это то, что я увидел в Украине, и это то, что является драйвером развития украинской армии и позволяет ей эффективно давать отпор российской агрессии", – отметил полковник Мелнис.

Он отметил, что следует активно привлекать к этому процессу специалистов из украинской армии – в частности, для обучения латвийских военных из сил противовоздушной обороны работе с новейшими системами противодействия беспилотникам.

"Мы могли бы интегрировать их в мобильные группы и задействовать вдоль всей границы", – сказал Мелнис.

Также он предлагает создавать "экосистему" сотрудничества ОПК с войском, что поможет эффективнее реагировать на актуальные угрозы и обеспечит быструю обратную связь от армии к производителям.

Напомним, предыдущий министр обороны Андрис Спрудс решил уйти в отставку после инцидентов с дронами в воздушном пространстве страны, хотя и дал понять, что не считает свою работу неэффективной. Его партия "Прогрессивные" допускает выход из коалиции из-за обстоятельств вокруг отставки Спрудса и того, что у них фактически отбирают один из министерских портфелей.

Премьер Эвика Силиня предложила ему на замену полковника Мелниса. В случае назначения ему придется оставить военную службу. Пока неизвестно, поддержат ли другие партии эту кандидатуру.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя кандидатуру Мелниса, отметил, что возможно сейчас подходящее время для назначения министром обороны профессионала, поскольку в нынешней ситуации договориться о политическом кандидате было бы очень сложно.

Также подтвердилось, что дроны, которые упали в Латвии 7 мая и стали финальным триггером для отставки Спрудса, были украинскими аппаратами, сбившимися с курса под воздействием российских средств РЭБ.

