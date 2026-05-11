Последние пассажиры покинули лайнер, где произошла вспышка хантавируса, судно идет в Нидерланды

Испания объявила о завершении операции по высадке пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, на Канарских островах – судно, где остается только экипаж, отправилось в Роттердам.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Днем 11 мая пораженный вспышкой хантавируса круизный лайнер покинули последние пассажиры. Для этого лайнеру позволили причалить непосредственно в порту из-за значительного ухудшения погодных условий – сначала людей забирали на лодках, судно стояло на якоре вдали от берега.

Рейсы с 28 людьми вылетели в Эйндховен в Нидерландах, хотя изначально один из них, с гражданами и резидентами Австралии и Новой Зеландии, должен был лететь напрямую домой.

На борту лайнера остался только экипаж, 26 человек, среди которых, насколько известно, несколько граждан Украины. Часть экипажа покинула судно и направляется в Нидерланды одним из упомянутых рейсов.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что Испания выполнила эту задачу "эффективно, прозрачно и человечно" и теперь "миссия завершена". В ближайшие часы завершится контрольная дезинфекция в зоне, где происходила высадка пассажиров.

Во Франции установили 22 человек-пассажиров авиарейсов, которые потенциально могли заразиться в результате контакта с больным хантавирусом.

Ранее сообщили, что болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius француженки - симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе.

В Италии поместили на карантин двух человек – они летели из ЮАР в Нидерланды рейсом, на борту которого побывала больная.