Украина просит Европу выступить посредником в заключении "аэропортного перемирия" с РФ

Украина хочет, чтобы Европа помогла придать новый импульс мирным переговорам с Россией, сделав небольшой первый шаг: взаимное прекращение атак на аэропорты обеих сторон.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что это предложение будет сосредоточено на ограниченном соглашении между Москвой и Киевом о воздержании от ударов по аэропортам.

"Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попробуем заключить или достичь так называемого "аэропортного перемирия", – сказал он в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По словам украинского министра, у хозяина Кремля Владимира Путина может быть стимул присоединиться к такому соглашению, поскольку основные российские транспортные узлы – в частности, международный аэропорт "Шереметьево" в Москве и аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге – становятся все более уязвимыми для украинских ударов.

"Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или, возможно, специальную группу, могли бы обсудить [перемирие в отношении аэропортов]", – отметил Сибига.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

Но Киев не просит Европу заменить Вашингтон. Вместо этого, по словам Сибиги, любые европейские усилия должны подкреплять дипломатию под руководством США и избегать создания конкурирующих направлений.

По словам источников издания, предложение о "перемирии в отношении аэропортов" Сибига озвучил на закрытой встрече с министрами иностранных дел ЕС.

Чиновник отреагировал осторожно, отметив, что министры сначала должны определить, чего Европа хочет от любого прямого контакта с Москвой.

Между тем недавно Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере в качестве переговорщика с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

Во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза на Кипре 27-28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен предъявить Москве.