Министру обороны Германии показали позиции украинской ПВО

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе своего визита в Украину посетил позиции одного из подразделений противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, пишет "Европейская правда".

Немецкая делегация во главе с Писториусом ознакомилась с пунктом управления и мобильной огневой группой со средствами противодействия беспилотникам типа "Шахед": крупнокалиберными пулеметами и дронами-перехватчиками.

В украинском оборонном ведомстве сообщили, что на сегодняшний день Украина сбивает около 90% вражеских дронов и около 80% крылатых ракет.

Также во время визита Писториус вместе с министром энергетики Денисом Шмыгалем посетил поврежденную массированными российскими ударами ТЭЦ-5 в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита Писториуса заявил, что Киев и Берлин работают над шестью проектами совместного производства оружия.