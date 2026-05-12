Министру обороны Германии показали позиции украинской ПВО
Новости — Вторник, 12 мая 2026, 07:42 —
Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе своего визита в Украину посетил позиции одного из подразделений противовоздушной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, пишет "Европейская правда".
Немецкая делегация во главе с Писториусом ознакомилась с пунктом управления и мобильной огневой группой со средствами противодействия беспилотникам типа "Шахед": крупнокалиберными пулеметами и дронами-перехватчиками.
В украинском оборонном ведомстве сообщили, что на сегодняшний день Украина сбивает около 90% вражеских дронов и около 80% крылатых ракет.
Также во время визита Писториус вместе с министром энергетики Денисом Шмыгалем посетил поврежденную массированными российскими ударами ТЭЦ-5 в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита Писториуса заявил, что Киев и Берлин работают над шестью проектами совместного производства оружия.