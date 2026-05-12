В Нидерландах приземлились самолеты с пассажирами лайнера со вспышкой хантавируса

Во вторник, 12 мая, в Нидерландах приземлились два самолета с 28 пассажирами с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса.

Самолеты приземлились в аэропорту Эйндховена незадолго после полуночи, на борту находилось восемь граждан Нидерландов. Другие пассажиры разных национальностей продолжат путь в свои страны из Нидерландов.

В то же время одна из нидерландских больниц, где лечат больного хантавирусом, приняла профилактические меры и поместила 12 сотрудников на карантин.

Это произошло после того, как 7 мая в больницу Radboudumc был госпитализирован пассажир судна, инфицированный хантавирусом.

Во Франции установили 22 человека – пассажиров авиарейсов, которые потенциально могли заразиться в результате контакта с больным хантавирусом.

В Италии поместили на карантин двух человек – они летели из ЮАР в Нидерланды рейсом, на борту которого побывала больная.

Ранее сообщили, что болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius француженки – симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе.