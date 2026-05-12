Румыния призывает перегруппировать силы, чтобы защитить восточный фланг ЕС от российских дронов

Восточный фланг Европейского Союза страдает от регулярного нарушения воздушного пространства российскими дронами, поэтому ЕС должен перегруппировать существующие мощности, чтобы остановить эти риски.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр обороны Румынии Раду Мируца перед началом заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 12 мая.

Румыния требует от ЕС перегруппировать оборонительные способности, чтобы противодействовать нарушениям воздушного пространства государств на восточном фланге ЕС российскими дронами.

"В то время как в центре континента эти российские атаки ощущаются не так, как они ощущаются на периферии, мы сталкиваемся с тем, что несколько раз в месяц дроны входят в европейское воздушное пространство НАТО и Румынии", – рассказал Мируца.

Он подчеркнул, что российские дроны нарушают не только воздушное пространство Румынии – "это происходит на всем восточном фланге".

"Совершенно очевидно, что внутри Европейского Союза мы должны перегруппировать наши мощности, наши возможности, чтобы уменьшить этот тип нарушений... Возможности страны должны быть перегруппированы, чтобы бороться с этими российскими дронами", – призвал румынский министр.

Раду Мируца рассказал, что с начала 2026 года 14 дронов нарушили воздушное пространство Румынии.

"Если в центре континента таких рисков нет, то на периферии они существуют, и есть определенные мощности в центре континента, которые можно было бы перенести на периферию, чтобы защитить континент", – повторил он.

Как сообщала "Европейская правда", российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Румынии 2 мая.

Незадолго до этого, 25 и 26 апреля, в Румынии были найдены обломки российского дрона.

За годы полномасштабной войны российские беспилотники типа "Шахед" многократно падали на румынском берегу Дуная или нарушали воздушное пространство страны.

После первых таких случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу, впоследствии рутинной процедурой стало также поднятие авиации.

В еще одном случае БпЛА, похожий на "Герберу", залетел на десятки километров вглубь Румынии и разбился за частной усадьбой.