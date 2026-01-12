Посланець Трампа заявив, що Данія окупувала Гренландію

Посланець американського президента Дональда Трампа в Гренландії Джефф Лендрі заявив, що Данія після Другої світової війни окупувала острів, контроль над яким хоче отримати президент США.

Про це Лендрі написав у соцмережі Х 11 січня, повідомляє "Європейська правда".

Лендрі заявив, що США захищали суверенітет Гренландії під час Другої світової війни, коли Данія не могла цього зробити.

"Після війни Данія знову окупувала її, обійшовши і проігнорувавши протокол ООН. Це має бути про гостинність, а не ворожість", – написав він.

Посол Данії в США Єспер Моллер Соренсен відповів на це словамии, що Гренландія протягом століть була частиною Королівства Данія, і це неодноразово визнавалося і американськими адміністраціями, і в ООН, і на міжнародному рівні.

"Тільки гренландський народ повинен вирішувати своє майбутнє. Переважна більшість гренландців проголосувала за статус самоврядування в рамках королівства. Цього тижня всі п'ять партій у парламенті повторили, що не хочуть ставати частиною США", – написав дипломат.

Він також додав, що Данія завжди стояла пліч-о-пліч зі США, а після 11 вересня відгукнулася на заклик Сполучених Штатів та втратила в Афганістані більше солдатів на душу населення, ніж будь-який інший союзник НАТО.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен 11 січня заявила про "доленосний момент" для своєї країни на тлі погроз Трампа захопити Гренландію.

Також Фредеріксен попереджала, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

