СМИ: США намерены открыть три военные базы в Гренландии

Американские чиновники регулярно общаются с представителями властей Дании по поводу открытия новых военных баз в Гренландии.

Об этом BBC сообщили ряд осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, американские чиновники стремятся открыть три новые базы на юге Гренландии, пытаясь разрешить дипломатический кризис, вызванный резонансными заявлениями американского президента Дональда Трампа.

Белый дом подтвердил, что администрация ведет переговоры на высоком уровне с Гренландией и Данией, но отказался комментировать детали этих переговоров.

Впрочем, представитель Белого дома сообщил, что администрация Трампа очень оптимистично настроена в отношении того, что переговоры движутся в правильном направлении.

Дания ранее выразила готовность обсудить вопрос о дополнительных американских военных базах в Гренландии, а ее министерство иностранных дел подтвердило, что переговоры с США продолжаются.

"С Соединенными Штатами продолжается дипломатический процесс. Министерство иностранных дел пока не будет вдаваться в подробности", – сказал представитель МИД.

По словам одного из собеседников, американские чиновники предложили соглашение, согласно которому три новые военные базы будут официально определены как суверенная территория США.

Источники утверждают, что базы будут расположены на юге Гренландии и сосредоточатся прежде всего на наблюдении за потенциальной морской активностью России и Китая в районе между Гренландией, Исландией и Великобританией.

По их словам, стороны еще не достигли официального соглашения, и окончательное количество баз может измениться. Одна из новых баз, вероятно, будет расположена в Нарсарсуаке, на месте бывшей военной базы США, где находился небольшой аэропорт.

Также они отметили, что во время переговоров не поднимали вопрос о возможности каким-либо образом захватить контроль над Гренландией. Переговоры ограничивались небольшой рабочей группой чиновников в Вашингтоне.

Эти деликатные дипломатические усилия возглавляет Майкл Нидгем – высокопоставленный чиновник Государственного департамента, которому поручено разработать соглашение, которое удовлетворит Трампа и в то же время будет уважать красные линии Дании в отношении защиты ее границ.

В конце апреля писали, что специальный посланник США по Гренландии Джефф Лэндри намерен отправиться в свою первую поездку на этот арктический остров в следующем месяце на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Копенгагеном.

Лэндри утверждал, что Дания после Второй мировой войны оккупировала остров.

В Дании призвали США уважать их территориальную целостность после решения Трампа о назначении Лэндри.