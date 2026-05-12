У гражданина Испании обнаружили хантавирус

Гражданин Испании получил положительный результат на хантавирус после схода с круизного лайнера, на котором произошла вспышка заболевания.

Об этом в своем X сообщила министр здравоохранения Испании, сообщает "Европейская правда".

По словам Гарсии, пациент "продолжает находиться в изоляции без симптомов" в одной из мадридских больниц.

Еще у 13 испанских пассажиров тесты дали отрицательный результат.

Эти 14 граждан Испании путешествовали на круизном лайнере компании Oceanwide Expeditions BV, на котором после поездки в южную Аргентину произошла смертельная вспышка заболевания.

10 мая судно бросило якорь на Канарских островах, и всех пассажиров эвакуировали и доставили в свои страны.

Во Франции выявили 22 пассажира авиарейсов, которые потенциально могли заразиться в результате контакта с больной хантавирусом.

Ранее сообщалось, что болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius француженки – симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе.

В Италии поместили на карантин двух человек – они летели из ЮАР в Нидерланды рейсом, на борту которого побывала больная.