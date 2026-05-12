Глава МИД Финляндии увидела у Путина "реальный интерес" к переговорам

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что у главы Кремля Владимира Путина начинает появляться реальное желание вести мирные переговоры.

Заявление главы финского внешнеполитического ведомства приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

По словам Валтонен, ранее Россия не проявляла признаков готовности к диалогу и лишь тянула время.

Сейчас, по ее мнению, в России растет давление из-за сложной экономической ситуации и ухудшения политических позиций.

"Сейчас четко ощущается, что и в России начинают испытывать большее давление, поскольку экономическая ситуация слабая, а политические карты уже не в таком выгодном положении, как еще несколько месяцев назад", – сказала глава МИД Финляндии.

Валтонен рассказала, что на встрече глав МИД ЕС обсуждалась роль Евросоюза в возможных мирных переговорах.

Министр добавила, что у ЕС появилось больше возможностей, поскольку США сосредоточены на Ближнем Востоке и не продвинулись в урегулировании войны между Украиной и Россией.

Валтонен отметила, что сейчас важно не столько то, кто будет представлять ЕС, сколько достижение доверия между сторонами.

Она подчеркнула необходимость продления перемирия и поддержки Украины, а также давления на Россию с помощью санкций.

"Сейчас было бы замечательно, если бы это текущее или прошлое перемирие можно было продлить и расширить так, чтобы переговоры могли двигаться вперед", – резюмировала Валтонен.

Как известно, недавно Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере в качестве переговорщика с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

Во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза на Кипре 27-28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен предъявить Москве.