Венгрия планирует пересмотреть закон Орбана о ЛГБТ+ после решения Суда ЕС

Кандидат на должность министра юстиции Венгрии Марта Горог заявила, что стране придется пересмотреть закон, ограничивающий доступ к контенту, связанному с ЛГБТ+, после того как суд ЕС признал, что он нарушает законы Евросоюза.

Об этом она сказала во вторник, 12 мая, перед парламентским комитетом, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, 21 апреля Суд Европейского Союза признал, что Венгрия нарушила право ЕС, приняв закон, который стигматизирует и маргинализирует ЛГБТ+ лиц.

Горог заявила, что Венгрии придется пересмотреть этот закон.

"Венгрия является членом Европейского Союза, а это значит, что на Венгрии лежат определенные обязанности. Это означает, что в отношении этого судебного решения Министерство юстиции должно провести законное исправление", – сказала она.

Также кандидат на должность министра юстиции акцентировала, что венгерское законодательство не может существовать изолированно и должно отражать международные и европейские правовые стандарты, в частности общие ценности ЕС.

Речь идет о венгерском законе LXXIX от 2021 года, который Будапешт позиционировал как усиление мер по защите детей. Однако фактически документ запретил или существенно ограничил доступ к контенту, который "изображает или пропагандирует отклонения от самоидентификации по полу при рождении, изменение пола или гомосексуальность".

Напомним, венгерский экс-премьер Виктор Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.