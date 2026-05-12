Парламент Норвегії виділить понад $2 млн для комісії з розслідування справи Епштейна
Норвезька комісія з розслідування справи засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна отримає близько $2,4 млн на витрати.
Про це пише NRK, передає "Європейська правда".
Як відомо, у квітні норвезький парламент схвалив створення комісії з розслідування справи засудженого за сексуальні злочини Епштейна.
Відповідно до рішення парламенту країни, пропонується виділити 22 млн норвезьких крон (близько $2,4 млн) на цю нову статтю бюджету на 2026 фінансовий рік.
Нагадаємо, комісію очолить Амунд Джуве – колишній головний редактор та генеральний директор газети Dagens Næringsliv.
До команди, серед інших, увійдуть суддя К'єрсті Буун Нюгаард, яка обійматиме посаду заступника голови; адвокат Хуго-А. Б. Мунте Каас, який має досвід роботи в Норвезькій службі оборонної розвідки; та шведський дипломат і старший радник Аксель Вернхофф.
Остаточний звіт щодо справи планують представити до 31 січня 2028 року.
Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Одні з найбільших викриттів стосувалися справи колишнього генерального секретаря Ради Європи та експрем’єра Норвегії Турбйорна Ягланда, якого підозрюють у корупції та зловживанні службовим становищем.
Окрім Ягланда, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт.
Через факти спілкування Метте-Маріт з Епштейном, а також гучну кримінальну справу проти її сина, підтримка монархії серед норвежців обвалилась до рекордного мінімуму.
