Парламент Норвегии выделит более 2 млн долларов на комиссию по расследованию дела Эпштейна
Норвежская комиссия по расследованию дела осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна получит около 2,4 млн долларов на расходы.
Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".
Как известно, в апреле норвежский парламент одобрил создание комиссии по расследованию дела осужденного за сексуальные преступления Эпштейна.
В соответствии с решением парламента страны предлагается выделить 22 млн норвежских крон (около $2,4 млн) на эту новую статью бюджета на 2026 финансовый год.
Напомним, комиссию возглавит Амунд Джуве – бывший главный редактор и генеральный директор газеты Dagens Næringsliv.
В команду, среди прочих, войдут судья Кьерсти Буун Нюгаард, которая займет должность заместителя председателя; адвокат Хуго-А. Б. Мунте Каас, имеющий опыт работы в Норвежской службе оборонной разведки; и шведский дипломат и старший советник Аксель Вернхофф.
Окончательный отчет по делу планируется представить до 31 января 2028 года.
Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала самый большой скандал. Одни из самых громких разоблачений касались дела бывшего генерального секретаря Совета Европы и экс-премьера Норвегии Турбьёрна Ягланда, которого подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
Помимо Ягланда, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Норвегии Метте-Марит.
Из-за фактов общения Метте-Марит с Эпштейном, а также громкого уголовного дела против ее сына, поддержка монархии среди норвежцев обрушилась до рекордного минимума.
